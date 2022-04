WRC, Rali de Portugal: o traçado da super especial em Coimbra | AutoSport

Já se sabia, o Vodafone Rally de Portugal vai ter uma super especial em Coimbra.

O troço esteve inicialmente previsto para outra localização, do lado direito das margens do Rio Mondego, mas vai afinal realizar-se na zona de Santa Clara, junto ao Convento de São Francisco, ao Estádio Universitário de Coimbra e também ao pé do Portugal dos Pequeninos.

O traçado, com cerca de três quilómetros, arranca na Avenida João das Regras, dá uma volta completa na rotunda junto ao Convento de São Francisco, volta à Avenida João das Regras, percorre um pouco da Avenida Inês de Castro, volta para trás, vira para a ponte de Santa clara, depois para a Avenida Conímbriga, volta para trás junto à pista de rádio-modelismo, e percorre o traçado inverso até terminar na Avenida João das Regras.

A parte do seu traçado na Avenida Conímbriga, junto ao Rio Mondego, é uma zona com uma beleza cénica espetacular com a cidade de Coimbra como pano de fundo.

Será a primeira especial competitiva da prova, o ‘aperitivo’ do Vodafone Rally de Portugal, sendo que no dia seguinte os concorrentes arrancam para a Lousã, Góis, Arganil, com dupla passagem pelos troços, com passagem por Mortágua, antes do final em Lousada.