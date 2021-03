WRC, Rali de Portugal: O ‘novo’ troço de Arganil

O Rali de Portugal sofreu algumas alterações no seu traçado face a 2019. Acima de todas elas a reentrada de Mortágua no percurso do Rali de Portugal CLIQUE AQUI PARA VER O DETALHE

Para além disso, destaque para a introdução da novidade da Super Especial Porto Street Stage se realizar pela primeira vez na Foz. Felgueiras é o mesmo já realizado no Rali Serras de Fafe, e por fim, o troço de Amarante regressa à sua versão de quase 38 Km, mas do que lhe queremos falar é da novidade em Arganil. Em 2019 a especial tinha 14,44 Km e agora passa a ter 18,82 Km, numa estrada completamente nova para ralis, que em determinados pontos vai ter de levar rails, tal é o ‘buraco’ do lado do piloto.

A zona nova começa um pouco abaixo do Posto de Vigia (onde os concorrentes não vão, mas passam perto) e termina já na descida para o Sardal, entroncando novamente na estrada já usada em 2019. O início é o mesmo, as diferenças começam a seguir aos saltos. Aí, já não viram para a direita para baixo seguindo em frente para o Posto de Vigia. Veja o vídeo para perceber o pormenor.