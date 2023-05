WRC, Rali de Portugal: O melhor dia de Rovanpera? segundo Jari-Matti Latvala, 6ª feira | AutoSport

Todos sabemos que a prestação de Kalle Rovanpera no sábado, quando deixou a concorrência a ‘milhas’ resolveu o rali, mas para Jari-Matti Latvala, foi na sexta-feira que fez o trabalho invisível, que lhe permitiu concluir no sábado: “eles conquistaram a vitória em grande estilo. Estou muito satisfeito com o desempenho do Kalle e do Jonne. Já tinha essa sensação quando estava a falar com eles depois do shakedown e vi como estavam a conduzir. Já nessa altura, o Kalle estava confiante no carro e conseguia forçar bem e na sexta-feira, era segundo na estrada, e essa não é uma posição fácil.

Na minha opinião, o melhor dia foi sexta-feira, porque foi o mais difícil. Ele era o segundo carro na estrada com condições de aderência mais fracas e conduziu a essa velocidade para liderar no final do dia. Sei que a manhã de sábado também foi de grande desempenho. Depois de sexta-feira, estava muito confiante de que eles conseguiriam aguentar. Eles são muito calmos no carro e conseguem aguentar a pressão e tudo estava sob controlo, a não ser que algo corresse mal com o carro ou tivéssemos um furo. Esta é a natureza do que pode acontecer neste tipo de eventos”, disse.