WRC, Rali de Portugal, Mário Martins da Silva: “o promotor do WRC já nos veio dar os parabéns” | AutoSport

Em declarações à Agência Lusa, Mário Martins da Silva, presidente da Comissão Organizadora do Rali de Portugal, revelou que o Promotor do WRC deu os parabéns ao ACP pela forma como colocaram de pé a prova, um evento de extrema complexidade, exponenciado pelas contingências da pandemia de covid-19:

“Apesar de todos os condicionalismos, tudo está a correr bem, e o promotor do WRC já nos veio dar os parabéns pela organização, partilhando que todos os participantes se sentem confortáveis com os dispositivos de segurança que implementámos”, disse à agência Lusa Mário Martins da Silva, que recordou ser este um evento que move milhares de pessoas, muitas delas ao longo de vários meses: “Esta é a primeira prova do WRC, desde o ano passado, que já tem algum público, e isso é fundamental para a FIA e para promotor do WRC), disse, Martins da Silva, referindo-se à maior visibilidade que a prova tem, com público: “Eles têm estado muito atentos, mas também elogiado o trabalho que temos feito”.

O AutoSport sabe que foi feito um grande trabalho por parte do ACP de modo a permitir que a Direção Geral de Saúde aceitasse a presença de público na prova. Claro que o facto da pandemia ter abrandado em Portugal, ajudou, mas depois do MotoGP e da Fórmula 1, que se realizaram em recintos fechados, não terem tido público, poder ter público no Rali de Portugal foi uma ‘dádiva’ que se tem de agradecer a quem soube colocar uma prova ainda mais difícil de colocar na estrada do que o costume: “Sabíamos que seria impossível fazer um rali sem público, por isso tentámos realizá-lo com menos pessoas a assistirem, mas com mais controlo e segurança. Para tal, foi indispensável a articulação com a GNR e as campanhas feitas para que todos cumpram as regras. Temos noção que, se não correr bem, podemos perder a prova, porque há uma série de países que esperam por uma vaga. Tem sido uma grande luta mantermo-nos no calendário, mas acreditamos que vamos continuar. Em breve, teremos uma reunião com o promotor para assegurarmos o evento por mais alguns anos”, revelou Mário Martins da Silva, que pede ainda um pouco mais de paciência aos adeptos: “Tentámos, este ano, levar o rali à casa das pessoas, disponibilizando mais transmissões televisivas em direto, não só para Portugal como para o estrangeiro. Estamos a chegar a 150 países, e com isso divulgar o nosso país e os nossos territórios, que é o grande objetivo do ACP das autarquias nossas parceiras”, concluiu Mário Martins da Silva.

O AutoSport sabe que a FIA gosta muito do entusiasmo que se vive em Portugal à volta do rali, uma herança de algo que nasceu nos anos 60, cresceu na década de 70, e espantou o Mundo, na década de 80, muito mais por bons do que por maus motivos, tornando-se o Rali de Portugal um ex-libiris do Mundial de Ralis. O facto do Rali de Portugal ter público, é para o WRC um enorme balão de oxigénio, porque os adeptos são, efetivamente, os Melhores do Mundo, como o Rali de Portugal já foi cinco vezes.

Não é por acaso que Sébastien Ogier dz que “O Rali de Portugal tem o público mais apaixonado do Mundial de Ralis”, ou Ott tanak refere que: “o público português é especial…”