WRC, Rali de Portugal: Mais de 11 mil pessoas envolvidas no evento | AutoSport

Uma organização como a do Rali de Portugal é exigente pela responsabilidade e pela dimensão da “máquina” necessária para entregar aos fãs um dos melhores ralis do mundo. A operação logística é de respeito e todas as peças da engrenagem têm de funcionar na perfeição para que tudo corra bem.

Basta atentar ao número de pessoas necessárias para que um espetáculo desta envergadura seja colocado em pé. No total, perto de 11 mil pessoas trabalham diretamente neste evento. Eis uma lista dos números da logística para o Rali de Portugal:

1.090 elementos da GNR

550 marshalls

+ de 300 bombeiros

+ de 90 técnicos do INEM

+ de 1.000 pessoas no staff das equipas participantes

+ de 500 postos de trabalho na Exponor

8.500 pessoas credenciadas

7.000 viaturas credenciadas

50 camiões com equipamento de logística

80 camiões das equipas participantes

36 pontos de aterragem de helicópteros

1 posto médico na Exponor

2 helicópteros “eye in the sky”

1 helicóptero médico

19 classificativas

40 Zonas Espetáculo

140 km de rolos de manga

50 km de rolos de rede

16.000 estacas

8.500 placas de sinalética

59 pontos de rádio

12 reboques ACP

14 viaturas de combate a incêndio

13 ambulâncias em permanência

250 viaturas da organização

UMA SUPER-ESPECIAL EM NÚMEROS