WRC, Rali de Portugal: Lista de Inscritos

Veja o documento no final do texto que resume a Lista de Inscritos

A campeã do Mundo em título, a Toyota Gazoo Racing, surge na máxima força em Portugal: para além dos seus dois pilotos a tempo inteiro, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, também traz o regressado Sébastien Ogier, o mais bem-sucedido piloto da história do Rali de Portugal, empatado com Markku Alén (cinco vitórias), e o bicampeão do Mundo em título, Kalle Rovanperä, que venceu o recente Rali Safari – Quénia e que aposta no terceiro triunfo consecutivo no Vodafone Rally de Portugal.

Por outro lado, a Hyundai Shell Mobis lidera o Mundial de Pilotos, por intermédio de Thierry Neuville, que abriu o ano com uma impressionante vitória em Monte Carlo, mas que viu a sua vantagem sobre Evans encurtar para seis pontos após o Safari e antes do Rali da Croácia deste fim de semana. Ott Tänak é outro fortíssimo candidato da Hyundai à vitória em Portugal, o mesmo se podendo dizer do veterano Dani Sordo, segundo classificado na prova do ACP, em 2021 e 2023.

A M-Sport Ford volta a entregar os seus Puma Rally1 a Adrien Fourmaux, uma das boas surpresas do início de época, com pódios na Suécia e no Quénia, e ao menos experiente Grégoire Munster. Ao todo, serão nove os carros da categoria-rainha em Portugal, mais um do que na edição do ano passado.

A categoria Rally2, por outro lado, tem uma impressionante lista de 40 inscritos, de longe a maior da época até ao momento. Na prova do WRC2 estão todas as principais figuras do Mundial dos Rally2, como o líder do campeonato Oliver Solberg (Skoda), que vai tentar vingar a vitória perdida no ano passado em Portugal, devido ao pião – e posterior penalização – na Super Especial de Lousada. Gus Greensmith (Skoda) e Yohan Rossel (Citroën) surgem logo atrás do norueguês no Mundial, mas há vários outros nomes sonantes no plantel em Portugal: Teemu Suninen (Hyundai), Nikolay Gryazin (Citroën), Pepe López (Skoda), Sami Pajari (Toyota), Georg Linnamäe (Toyota) ou Jan Solans (Toyota), só para citar alguns.

Os principais concorrentes do CPR também reforçam a lista de inscritos, pois a Kris Meeke (Hyundai), Armindo Araújo (Skoda), Ricardo Teodósio (Hyundai), José Pedro Fontes (Citroën), Ernesto Cunha (Skoda) ou Lucas Simões (Ford), também se juntam os pilotos do CPR 2RM, como Gonçalo Henriques (Renault), Hugo Lopes (Peugeot), Pedro Silva (Peugeot), Kevin Saraiva (Peugeot) ou Diogo Marujo (Peugeot), entre outros.

Entre os Rally3, destaque para o embate entre os melhores pilotos dos Ford Fiesta, como o líder do WRC3, Jan Cerny, e os pilotos dos Renault Clio, como Ghjuvanni Rossi ou Matteo Chatillon.