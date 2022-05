WRC, Rali de Portugal, Kalle Rovanperä: “parece que todo o país é um grande fã dos ralis” | AutoSport

Kalle Rovanperä (Toyota Gazoo Racing World Rally Team), vencedor

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram pela terceira vez consecutiva, mesmo quando se pensava que a sua ordem na estrada em Portugal seria um óbice muito forte. No final do primeiro dia, já era claro qual era a tendência da prova, que se confirmou…

Kalle, mais uma vitória incrível e, logo sendo o primeiro na estrada no 1º dia?

“De um modo geral, não esperava que este rali fosse assim tão bom. Foi uma surpresa para mim. Significa que fizemos um bom trabalho pré-prova, na sexta-feira. Foi muito importante ter um bom dia na sexta-feira, e continuar a lutar a partir daí…”

Em que momento te apercebeste de que tinhas uma oportunidade real de ganhar o Rali de Portugal?

“Não pensei dessa forma em momento algum. Quando estávamos mais atrás, o plano era manter a pressão sobre o Elfyn (Evans) e ver o que acontecia.

Não pensei realmente que pudéssemos aumentar mais a velocidade em relação ao que já tínhamos feito anteriormente. No final, tivemos alguns bons momentos mas o Elfyn estava a ripostar duramente. Não foi fácil…”

Tinhas uma vantagem de nove segundos antes da última especial, mas guiaste como se estivesses atrás e precisasses recuperar. Qual foi o teu ‘mind-set’ à entrada desse troço?

“Não pensei realmente em nada de especial. Eu sabia que o troço estava em boas condições e que podia tentar ser rápido. Apenas fui em frente, e tive uma boa especial, forcei bem e senti confiança no carro, senti que essa era a velocidade a que podia ir, estava confortável e sem correr riscos.”

Três vitórias nas últimas três provas e agora tens uma vantagem de 46 pontos no campeonato antes do Rali da Sardenha. Qual vai ser o teu objetivo a partir daqui?

“O meu objetivo vai ser o mesmo que aqui, apenas fazer um bom trabalho. Veremos quais serão as condições. Penso que a Sardenha voltará a ser terra solta e talvez pior do que nesta sexta-feira aqui no Rali de Portugal em que as condições não foram muito más, pois permitiram-nos chegar à vitória… Vamos ver como será quando lá chegarmos e conhecermos as condições.”

Kalle, o que sentes sobre esta vitória em Portugal? É diferente, especial?

“Não pensei realmente que fosse conseguir algo de especial aqui. O Rali de Portugal é sempre especialmente agradável e as classificativas são realmente boas, o que todos reconhecem. Muitos adeptos e parece que todo o país é um grande fã dos ralis, aqui. Por tudo isso, com certeza que é bom ganhar aqui…”