WRC, Rali de Portugal: Kalle Rovanperä ganha 2 segundos a Elfyn Evans em Vieira do Minho 2 | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally 1) poderá estar a iniciar o ataque final do dia à liderança de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1). Rovanperä foi o mais rápido em Vieira do Minho 2 (21.57 km), com o tempo de 13:36.9, sendo 1.9 seg. mais rápido que Evans. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) foi o terceiro mais rápido (+7.9) nesta especial, ficando à frente de Craig Breen / Paul Nagle (Ford Puma Rally 1) – +8.2 – e de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) – +8.4. Alguns pilotos queixaram de falta de aderência provocado pela chuva que cai no troço, o que poderá ter complicado a vida, mas neste momento Rovanperä deverá estar a tentar forçar um pouco mais o andamento para se aproximar de Evans.

Nas contas da geral, Evans lidera com 16.5 de vantagem para Rovanperä, no duelo que mais anima o rali nesta fase. Katsuta está longe desta luta e está a tentar afastar-se de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 N Rally). O japonês roubou o último lugar do pódio ao espanhol na PEC12 (Amarante) e está a tentar segurar o lugar. Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) completam o top 5, a 55 segundos da dupla espanhola que luta pelo pódio.

Craig Breen – “Fiz algumas alterações ao carro, mas ainda não estou 100 por cento satisfeito. Ainda sinto que temos trabalho a fazer, mas estamos a ir na direção certa”.

Thierry Neuville – “Nos últimos cinco quilómetros choveu muito. A estrada não ficou muito afetada, mas a visibilidade foi muito má. Estamos aqui”.

Takamoto Katsuta – “Tentei manter a posição, mas precisamente quando chegámos ao início veio muita chuva e isso tornou tudo muito complicado. Tínhamos uma secção de asfalto e ficou muito escorregadia, mas tentámos gerir”.

Dani Sordo – “Estava molhado no final e eu estava a exagerar, mas gostei muito”.

Kalle Rovanperä – “Nada demasiado exagerado. Forcei o andamento como normal, mas só quando sabia que tínhamos uma estrada boa. Sei que precisamos de manter este lugar”.

Elfyn Evans – “Difícil. Estava bastante escorregadio, mas senti que a especial correu bem. Foi uma boa especial do Kalle”.

Resultados AQUI