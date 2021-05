WRC, Rali de Portugal, Kalle Rovanperä: “é um evento que me pode servir bastante bem” | AutoSport

Kalle Rovanperä mostrou-se em plena forma no Monte-Carlo e no Rali do Ártico, onde acabou em quarto e segundo, respetivamente, mas um abandono na Croácia fê-lo cair para quinto da classificação geral. Para reverter essa posição, o piloto irá certamente inspirar-se na grande prestação que o levou ao sexto lugar da geral na edição de 2019 da prova portuguesa, na altura disputada ao volante de um Skoda inscrito na categoria WRC2 Pro: “Depois da nossa desistência na Croácia foi bom estar de volta ao carro apenas alguns dias depois para o nosso teste pré-evento em Portugal. Na verdade, demorou algum tempo a voltar à sensação, só porque já tinha passado tanto tempo desde a última vez que conduzi em piso de terra. No entanto, no geral, saí com uma boa sensação do carro e dos novos pneus. Estou entusiasmado por ir a Portugal e voltar a competir na terra. Penso que é um evento que me pode servir bastante bem, e apreciei-o da última vez que lá estive em 2019 e ganhámos a nossa categoria. Depois da Croácia, penso que a minha abordagem será um pouco mais sensata, mas espero que consigamos encontrar imediatamente uma boa velocidade e lutar por um bom resultado”.