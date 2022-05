WRC, Rali de Portugal (PE15 Amarante 2): Kalle Rovanperä é o novo líder da prova | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally 1) são novamente os líderes do Rali de Portugal. A segunda passagem por Amarante trouxe mudanças no topo da tabela da classificação geral. Apesar da Toyota se manter na frente, a dupla mudou e Rovanperä concluiu com sucesso o seu ataque. Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram os mais rápidos na especial 15 – Amarante 2 (37.24 km) e destacaram-se, deixando Rovanperä a 16.9 segundos. Ott Tänak Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram os terceiros mais rápidos, a mais de 21 segundos da referência. Craig Breen / Paul Nagle (Ford Puma Rally1) terminaram na quarta posição e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) completaram o top 5. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) perderam muito tempo e foram apenas sextos, o que confirmou a cambalhota na liderança.

Rovanperä está agora na frente, com quatro segundos de vantagem para Evans. Talvez Evans tenha gerido o andamento nesta última especial para não cometer erros e ir para o derradeiro dia ainda em condições de lutar pela vitória, isto depois de Rovanperä ter feito uma gestão mais criteriosa das borrachas . O jovem da Toyota que agora lidera fez uma boa gestão e conseguiu atingir os objetivos a que se tinha proposto. A fechar o top 3 Katsuta que está agora confortavelmente na terceira posição tendo ganho tempo a Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 N Rally). O espanhol poderá estar a levantar o pé para ceder o lugar a Neuville, que está agora apenas a 15 segundos do espanhol.

Para concluir o dia, falta a Super Especial do Porto, onde nada se ganha, mas tudo se pode perder. Não se esperam mudanças na tabela, pelo que Rovanperä irá terminar o dia na liderança da prova.

Resultados Aqui