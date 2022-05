WRC, Rali de Portugal: Kalle Rovanperä cada vez mais perto de Elfyn Evans | AutoSport

Parece confirmar-se a teoria de que Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally 1) poupou na parte da manhã para poder atacar à tarde. O piloto da Toyota conseguiu ganhar seis segundos a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) na especial 14 do Rali de Portugal, Cabeceiras de Basto 2 ( 22.03 km). Rovanperä aproxima-se cada vez mais de Evans e a segunda passagem nos troços de Amarante poderá dar-nos uma reviravolta na liderança. No entanto, Evans sabe a tarefa que tem pela frente e não vai facilitar. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) foi o terceiro mais rápido, tal como tinha feito na especial anterior e vai se afastando de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 N Rally), apesar do espanhol ainda poder recuperar o tempo perdido. Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foi quarto e conseguiu ganhar algum tempo a Sordo, mas permanece ainda longe do espanhol que fechou o top 5 desta especial.

Nas contas da geral, Rovanperä aproximou-se do líder Evans e está agora a apenas 9.9 segundos do primeiro lugar. Katsuta continua a tentar alargar as distâncias para Sordo, mas com pouco mais de seis segundos entre os dois é outra luta que irá entreter os fãs. Neuville mantém-se isolado no quinto posto.

Evans – “Senti-me bem, bom tempo por parte do Kalle”. Muito escorregadio, mas tudo bem”.

Rovanperä – “Foi uma boa especial, fui um pouco cuidadoso, posso vê-lo pelo tempo que fiz”.

Neuville – “Tudo bem, condições complicadas – chuva, sem chuva. No final estava tudo bem”.

