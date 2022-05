WRC, Rali de Portugal, Jari-Matti Latvala: “nunca se viu nada igual a isto na história dos ralis” | AutoSport

Jari-Matti Latvala (Team Principal, Toyota Gazoo Racing World Rally Team), equipa vencedora

Jari-Matti, mais uma excelente atuação da equipa. Deves estar muito orgulhoso de todos os pilotos?

“Honestamente, muito, muito orgulhoso. Este foi um resultado fantástico. Foi um 1-2 e estivemos muito perto de um 1-2-3. O ‘Taka’ estava a guiar muito bem. Mas, devo dizer, o Dani (Sordo) deu um belo impulso final na última especial e isso foi suficiente para conquistar o terceiro lugar.

É algo a aprender para o futuro. O Kalle teve um desempenho excelente, abrindo a estrada, conseguiu conquistar a vitória.

Não é algo que se pudesse esperar, mas ele fê-lo. Foi espantoso e o Elfyn (Evans), mais uma vez, teve um desempenho muito sólido, com grande pilotagem e sem erros. Penso que foi bom para ele aumentar a confiança, e talvez esteja a pensar que está um passo mais perto de lutar pela vitória na Sardenha. O mais importante era que os carros fossem fiáveis e não tivéssemos problemas.”

Katsuta parece poder ter um futuro tão brilhante. Ficaste desapontado no final?

“É difícil perder o pódio, mesmo no final. Ele era 3º na última especial. Sei por experiência própria o que é não conseguir chegar ao pódio. O ‘Taka’, no ano passado, também fez um fantástico início de temporada, fez grandes progressos e conquistou um pódio no Quénia. Mas depois teve um período muito difícil, na segunda metade do ano, de que tentou recuperar. Agora, depois de seis ou sete meses e de um período difícil, teve uma oportunidade para o pódio.

Mas o Dani foi um pouco mais rápido que ele. Tenho a certeza de que ele vai aprender com isto e melhorar. Aumentar o ritmo da próxima vez. Foi uma boa experiência.”

O que te parece a força do novo Toyota Yaris Rally1 híbrido?

“Penso que os pilotos têm estado satisfeitos com o carro e geralmente essa é a chave para que estejam confortáveis, e que o carro esteja a funcionar bem e possam forçar até aos limites.”

O Kalle tinha uma vantagem de nove segundos à entrada da Power Stage. Como te sentiste vê-lo a guiar para vencer o troço?

“Sei que não é fácil abrandar quando estão dois carros a lutar pela vitória. Eu sempre disse que a equipa não dá ordens. Não queremos dar ordens de equipa. Não são fáceis de seguir. Sei que há uma hipótese dos rapazes cometerem um erro, mas confio a 100% que eles sabem o que precisam de fazer. Não quero interferir…”

Disseste depois da Croácia que este miúdo (Kalle) é um milagre. A minha pergunta é: esta vitória foi outro milagre dele?

“Acho que se pode dizer que não há ninguém na história dos ralis com o seu percurso. Sabemos que tivemos grandes pilotos no passado, Loeb e Ogier, que ganharam o rali ao abrir a estrada. Mas ninguém o tinha feito antes com a idade que Kalle tem agora. Essa é a diferença. Nunca se viu nada igual a isto na história dos ralis. Ele é um jovem com um nível de topo…”