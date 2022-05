WRC, Rali de Portugal: informações úteis da Câmara Municipal da Lousã | AutoSport

A Câmara Municipal da Lousã colocou online um conjunto importante de informações que ajudam todos os que pretenderem deslocar-se ao troço da Lousã para ver o Rali de Portugal: CLIQUE AQUI https://cm-lousa.pt/rally-portugal-na-lousa-2022/

Canais digitais de informação do Rally de Portugal 2022:

A organização do Vodafone Rally de Portugal 2022 disponibiliza um canal digital na plataforma “Telegram” onde poderá aceder a informação deste evento.

Canal de “Telegram” do Rally de Portugal: RallyPT2022

Mapa digital do Rally de Portugal – Lousã – CLIQUE AQUI



Neste mapa poderá aceder a informação relativa aos 9 Parques de Estacionamento que preparámos para si, bem como ao troço das PEC/SS2 e SS5 e as 4 Zonas de Espectáculo (ZE4, ZE5, ZE6 e ZE7).

Horários

Sexta-feira – 20 de maio

PEC/SS 2/5 Lousã – 12,35km

SS2 (Lousã 1): 08:08

SS5 (Lousã 2): 12:31

3 – Zonas Espetáculo

A PEC/SS da Lousã terá 4 Zonas Espetáculo (ZE 4, 5, 6 e 7). Tal como acontece em todas as provas de classificação do Rally de Portugal, será interdito o acesso de espectadores pelo início e pelo final do troço. Siga as indicações da GNR e dos Marshalls (voluntários formados pelo ACP) presentes no local.

O Rally só poderá ser desfrutado nas áreas indicadas como Zona Espetáculo sendo expressamente proibida a presença de público fora destas áreas!

Os espectadores que queiram aceder a este ponto só poderão abandonar o local durante um período limitado entre as duas passagens dos concorrentes ou após o final da 2.ª passagem.

Horário de acesso às Zonas Espetáculo a pé:

A partir das 17h do dia 19 de maio (quinta -feira):

Acesso permitido à ZE4 (Barraca Preta) a partir da estrada de Alfocheira (depósitos de água);

Acesso permitido à ZE7 (Póvoa de Fiscal) a partir do caminho existente em frente à Igreja de Vilarinho;

Nas restantes Zonas Espetaculo o acesso só será permitido a partir das 03h00 do dia 20 de maio (sexta-feira);

Zonas Espetáculo 4, 5, 6 e 7

Onde estacionar e como chegar

A Câmara Municipal da Lousã preparou vários Parques de Estacionamento de forma a acolher todos os que queiram disfrutar do melhor troço do Rally de Portugal. Devido à tipologia de terreno montanhoso, o acesso às Zonas Espetáculo, quando feito a pé, poderá demorar algum tempo, pelo que aconselhamos todos os amantes do Rally a que cheguem o mais cedo possível de forma a se dirigirem às Zonas Espetáculo assim que o acesso for permitido. Existirão 8 Parques de Estacionamento, devidamente identificados e sinalizados, e com a indicação da Zona Espetáculo mais próxima.

Parque 1 – Av. Dr. José Maria Cardoso, em frente ao Quartel dos Bombeiros Municipais da Lousã – a 3,9 km, cerca de 60 minutos a pé da ZE4 | Coordenadas GPS: 40°06’50.2″N 8°14’35.4″W

Parque 2 – Nacional 342, em frente ao Hipermercado Modelo – a 3,31km, cerca de 55 minutos a pé da ZE4 | Coordenadas GPS: 40°06’58.5″N 8°14’15.6″W

Parque 3 – Junto ao lugar de Fiscal – a 3,95km, cerca de 60 minutos a pé da ZE4 | Coordenadas GPS: 40°06’58.3″N 8°13’49.0″W

Parque 4 – Nacional 342, no Cruzamento do Rol – a 1,15 km, cerca de 30 minutos a pé da ZE7 | Coordenadas GPS: 40°07’19.1″N 8°13’33.6″W

Parque 5 – Vilarinho, zona de aterragem de parapentes – a 1,16 km, cerca de 30 minutos a pé da ZE7 | Coordenadas GPS: 40°07’29.0″N 8°13’17.6″W

Parque 6 – Nacional 342, Vilarinho – a 600 m, cerca de 15 minutos a pé da ZE6 | Coordenadas GPS: 40°07’26.0″N 8°12’55.0″W

Parque 7 – Nacional 342, Vilarinho – a 900 m, cerca de 15 minutos da ZE6 | Coordenadas GPS: 40°07’39.7″N 8°12’43.3″W

Parque 8 – Nacional 342, Vilarinho – Nacional 342, Vilarinho – a 1,23km, cerca de 25 minutos da ZE6 | Coordenadas GPS: 40°07’39.7″N 8°12’43.3″W

Condicionamentos de trânsito

AVISOS (VEJA NO LINK, PONTO 5 – clique no aviso para ver)

Aviso N.º 34/2022 – Condicionamentos de Trânsito Rally de Portugal – Estrada N342 (19 e 20 de maio)

Aviso N.º 35/2022 – Condicionamentos de Trânsito Rally de Portugal – Póvoa de Fiscal (19 e 20 de maio)

Aviso N.º 36/2022 – Acesso alternativo Vilarinho–Lousã – Rally de Portugal (19 e 20 de maio)

Aviso N.º 37/2022 – Condicionamentos de Trânsito Rally de Portugal – Estrada N236 (19 e 20 de maio)

Existirão restrições várias que vão desde estradas totalmente cortadas a estradas condicionadas:

Estrada Municipal 236 (Estrada Lousã / Castanheira): Trânsito cortado entre Alfocheira e a cortada para o lugar do Candal entre as 17h do dia 219 de maio (quinta-feira) e as 17h do dia 20 de maio (sexta-feira)

Alternativas de acesso às Aldeias do Xisto: O acesso à Aldeia da Cerdeira (somente clientes e moradores) e à Aldeia do Candal (população em geral) terá, obrigatoriamente, de ser feito pela estrada das Hortas/Cacilhas

Estrada N342: Trânsito com sentido único entre o cruzamento do Rol e o cruzamento para o Covão entre as 17h do dia 19 de maio (quinta-feira) e as 17h do dia 20 de maio (sexta-feira)

Alternativas de acesso à Lousã: O acesso à Lousã terá, obrigatoriamente, de ser feito pela estrada existente no Lugar de Vilarinho

Vias de acesso ao lugar da Póvoa de Fiscal: encerradas ao trânsito entre as 17h do dia 19 de maio (quinta-feira) e as 17h do dia 20 de maio (sexta-feira)

Alternativas: no dia 20 de maio, residentes devidamente identificados com comprovativo de morada, junto da GNR, terão acesso às suas residências até às 03h00;

Alternativas: no dia 20 de maio, residentes devidamente identificados com comprovativo de morada, junto da GNR, poderão sair do lugar da Póva de Fiscal até às 07h00;

6 – Onde comer

A Lousã dispõe de um variado conjunto de restaurantes e cafés onde poderá fazer a sua refeição.

CLIQUE AQUI