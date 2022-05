WRC, Rali de Portugal, Hyundai: “queremos manter esta dinâmica, e lutar na frente…” | AutoSport

A Hyundai Motorsport chega à quatro prova do Mundial de Ralis, o Rali de Portugal, com um ‘boost’ de confiança decorrente do duplo pódio no Rali da Croácia. Após um início difícil de ano, a equipa está agora concentrada em continuar a melhorar a sua forma e em Portugal vai tentar competir pela vitória.

Como primeira prova de terra da era híbrida do WRC, o Rali de Portugal será um teste exigente para o Hyundai i20 N Rally1, que embora já tenha enfrentado gelo, neve e alcatrão até agora nesta época, a nova superfície apresenta desafios diferentes.

O Rali de Portugal marcar o primeiro rali de Dani Sordo e Candido Carrera no Hyundai i20 N Rallyl, no entanto a dupla acumulou muitos quilómetros no carro durante os testes.

Sordo também ostenta um forte recorde em Portugal, tendo subido ao pódio no evento em cinco ocasiões, incluindo em 2021.

Os espanhóis irão juntar-se aos belgas Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e aos estónios Ott Tanak/Martin Jarveoja no alinhamento da Hyundai Motorsport.

Para o vice-diretor da equipa, Julien Moncet: “Vamos para o Rally de Portugal com um sentimento positivo após o nosso melhor desempenho da temporada, até agora, na Croácia. Foi ótimo ver as nossas equipas a lutar pela vitória geral no rali, e embora não tenhamos conseguido a vitória, foi bom garantir um duplo pódio.

Embora Portugal seja uma nova superfície para o Hyundai i20 N Rally1, queremos manter esta dinâmica de avanço e lutar na frente.

Toda a equipa da Hyundai Motorsport tem trabalhado incansavelmente para melhorar o carro nos últimos meses e é evidente que os nossos esforços estão a fazer diferença.

Continuaremos o nosso desenvolvimento e a colocar-nos na disputa pelo título à medida que a época avança”.