WRC, Rali de Portugal: Hyundai melhorou mas “estamos bastante longe”, diz Ott Tanak | AutoSport

Julien Moncet, responsável no terreno pela Hyundai Motorsport, disse ao AutoSport que a equipa já esperava ser um rali complicado, primeiro rali de terra, o objetivo era levar os carros até ao fim, mostrando-se no entanto feliz com o resultado: “Foi um rali fantástico do Dani (Sordo). Demos-lhe o objetivo de apanhar Taka (Katsuta) e ele deu-lhe tudo para o conseguir. Estamos felizes por ele e impressionados com a sua dedicação e empenho. Tem menos quilómetros do que os outros, e menos oportunidades, mas mais uma vez demonstrou o quão forte e fiável é; não teve problemas durante todo o fim-de-semana.

“O Thierry (Neuville), apesar do seu problema mecânico na sexta-feira, nunca desistiu e trouxe o carro para casa em quinto marcando pontos valiosos, e o Ott (Tanak) também teve um domingo forte e conseguiu recuperar duas posições para terminar em sexto. Estou feliz e orgulhoso de todos na equipa por podermos marcar este pódio, mas o nosso objetivo é ganhar. Sabemos que há mais para vir e queremos lutar pela vitória na Sardenha”, mas Ott Tänak é mais pessimista que o seu ‘chefe’: “temos muitos problemas e muito profundos, esta margem é o menor dos problemas neste momento. Agora temos o nosso primeiro feedback do carro na terra e estamos bastante longe.

Há muito trabalho para fazer. Não havia qualquer sentimento promissor antes do rali e foi exatamente assim, embora tenhamos conseguido fazer todos os troços, aprender algumas coisas diferentes, e talvez tenhamos aprendido algo que nos faça ser melhores no próximo rali”, disse Tanak que sente estar “Bastante longe” da M-Sport e Toyota.

Já se calculava que, o carro ter ‘nascido’ muito tarde não iria ajudar, os atrasos no desenvolvimento não ajudaram e quando se chegou a Monte Carlo ficou claro que a Hyundai era a equipa mais atrasada das três, e ainda é, só que desta feita os pilotos da M-Sport não ajudaram muito a equipa e a Hyundai conseguiu colocar um carro no pódio, face ao piloto mais lento dos nipónicos.