WRC, Rali de Portugal, Gus Greensmith: “Os fãs são incríveis em Portugal, | AutoSport

Gus Greensmith quer assegurar o seu primeiro pódio no Mundial de Ralis no próximo Rali de Portugal. Não vai ter vida fácil, mas como esta é a sua prova preferida, talvez encontre aí um pouco mais de motivação para o conseguir. Como se sabe, o piloto da M-Sport Ford é um grande fã deste evento que inicia pela sétima vez na sua carreira. Está determinado a usar essa familiaridade para suplantar o quarto lugar que conquistou no Rali Safari Quénia, no ano passado: “Quero subir ao pódio”, disse o piloto do Ford Puma Rally1. “Para mim, esse é o único objetivo. Vou dar tudo por tudo e vou a direito desde o início”.

“A Croácia foi um pouco frustrante, penso que tivemos o ritmo para estarmos novamente no top-5, sem os furos. Mas isso já passou e eu estou ansioso por Portugal”.

Portugal foi o primeiro evento de Greensmith no estrangeiro, no WRC em 2015 e o seu segundo evento num WRC. Terminou em quinto no ano passado e tem uma afinidade com as estradas e os fãs: “Sempre gostei de Portugal”, disse Greensmith. “De certa forma, parece mais um evento doméstico”. É um lugar muito especial. Estarei lá cedo para o rali e apenas desfrutar estar de volta a Portugal.

“Os fãs são incríveis em Portugal, eles ajudam a tornar o rali realmente especial. A quantidade de espectadores que se veem nos troços são simplesmente incríveis e as estradas são espantosas.

“Estou determinado a fazer este rali ‘funcionar’ – qualquer que seja o resultado no final do fim-de-semana, não será pela falta de tentativas”, disse.