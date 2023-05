WRC, Rali de Portugal: Game Over para Elfyn Evans | AutoSport

Elfyn Evans estava a fazer a prova possível, tendo em conta que abria a estrada, mas uma forte saída de estrada, levou ao abandono no Rali de Portugal. A dupla saiu incólume, mas o carro não irá regressar, apesar do roll bar não ter cedido. Evans era sexto da geral, a 46.6 segundos do líder, Kalle Rovanperä, mas numa zona rápida, saiu de estrada, isto num troço que é ladeado de eucaliptos quase do primeiro ao último metro. Game Over!