WRC, Rali de Portugal: Evans distancia-se, mas Rovanpera pode estar a poupar pneus… | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) ganhou a primeira passagem pelos 37.24 Km de Amarante, bateu Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) por 4.6s com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) a ceder 8.2s, ficando por isso a 18.4s da frente, mas as coisas podem ter uma razão de ser: o jovem finlandês levou dois pneus usados para esta especial e isso explica o tempo perdido, mas isso pode significar que aposta tudo na segunda passagem neste mesmo troço, e aí o facto de ficar com melhores pneus do que Evans pode fazer a diferença, pois o piso estará bem mais degradado e a probabilidade dos pneus novos poderem fazer a diferença é bem maior.

Como sempre no WRC, olhar para os números que resultam da tabela de tempos nunca dizem tudo, e a explicação pode estar aí.

Outro facto significativo desta especial, já era esperado: Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) passaram Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 N Rally1) e agora passaram a haver três Toyota nos três primeiros lugares provisórios. 3.5s separam agora as duas duplas.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Ford Puma Rally1) tiveram um furo e pararam para mudar a roda.

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota Gr Yaris Rally1) conseguiram sair de Cabeceiras mas chegaram 12 minutos atrasados a Amarante, penalizando dois minutos.

À tarde, os concorrentes repetem a ‘dose’ da manhã.

Tempos Online – CLIQUE AQUI