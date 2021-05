WRC, Rali de Portugal: Está de volta o Melhor Rali do Mundo | AutoSport

Após um ano de interregno devido à pandemia de Covid-19, o Rali de Portugal está de volta, e com ele, um dos maiores espetáculos do ano em Portugal. Favoritos, os do costume, mas a primeira prova em pisos de terra do ano pode trazer surpresas.

O Rali de Portugal está de regresso, depois de um ano de interregno, e apesar dos adeptos ainda não poderem desfrutar duma prova em pleno, devido às restrições em vigor decorrentes da pandemia, a prova portuguesa vai ter público, sendo a primeira do ano que terá oficialmente autorizada a presença de espectadores nos troços.



Outro ponto muito interessante é o facto deste ser um ano de exceção para Portugal em termos de provas de ‘excelência’ mundial: Já recebemos a Fórmula 1, o MotoGP, e ainda vamos receber o WRC, WEC (Portimão), WTCR (Estoril) e WRX (Montalegre).



A prova portuguesa é a primeira do ano em pisos de terra, pelo que não é de descurar que a tendência de resultados até aqui verificada se altere.

A ordem na estrada na estrada é primordial, sendo que nesse aspeto a Toyota está em maior dificuldade, pois Sébastien Ogier lidera o campeonato e Elfyn Evans é terceiro, pelo que terão algumas dificuldades no primeiro dia, sendo que como é habitual, uma eventual pior prestação em termos de classificação no primeiro dia, reflete-se nos dois seguintes.



A Hyundai está um ‘bocadinho’ melhor que a Toyota a esse nível, já que Thierry Neuville passa em segundo e Ott Tanak em quarto, tendo por isso, especialmente o estónio, alguma vantagem, o mesmo se podendo dizer de Kalle Rovanpera que liderava o campeonato à entrada do Rali da Croácia, onde não aproveitou a sua posição na estrada, já que se despistou violentamente e abandonou logo no primeiro troço da prova.



Antes de passarmos à análise das prestações dos pilotos e das equipas, até aqui, dois aspetos muito curiosos: Nas últimas três edições do Rali de Portugal, 2017, 2018 e 2019, foram ganhas por pilotos, respetivamente aos comandos de um Ford Fiesta RS WRC, Hyundai i20 Coupe WRC e Toyota Yaris WRC, ou seja os três carros deste ano já venceram a prova portuguesa.



Por outro lado, desde que o rali se mudou para o Norte, em 2015, nunca o vencedor foi o mesmo em dois anos consecutivos (2015: Jari-Matti Latvala, 2016: Kris Meeke, 2017: Sébastien Ogier, 2018: Thierry Neuville, 2019: Ott Tanak). Não houve prova em 2020. Será que Tanak ‘quebra’ a ‘tradição’. Será que Sébastien Ogier bate o recorde de cinco ralis de Portugal ganhos que partilha com Markku Alen?