WRC, Rali de Portugal, Esapekka Lappi: “bom resultado para a equipa ser segundo e terceiro” | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) conquistaram o segundo pódio consecutivo com o terceiro lugar obtido no Rali de Portugal: “No último dia, a nossa equipa teve demasiada acção com os problemas técnicos, tanto para o Thierry como para mim no final. A dois quilómetros do final da última especial, tivemos também um problema com o nosso turbo. No geral, foi um bom fim-de-semana. Tivemos uma condução forte e consistente, sem outros problemas, e é um bom resultado para a equipa ser segundo e terceiro. Assegurámos pontos importantes para os construtores. Estou certo de que a equipa irá investigar cuidadosamente os problemas para que não voltem a acontecer e para que possamos ser melhores nas próximas rondas.”