WRC, Rali de Portugal, Elfyn Evans preocupado com os pneus: “difícil prever…” | AutoSport

Elfyn Evans e Scott Martin estiveram perto de vencer o Rali da Croácia. Uma saída larga numa curva durante a última especial terá custado a vitória a Evans, com o galês a estar agora a 10 pontos de Ogier na entrada para a ronda portuguesa. “Já passou algum tempo desde o meu último rali em terra, na Sardenha, na época passada”, afirmou Evans. “Por isso, é difícil prever como será” começou por dizer o galês que sente que tudo se pode decidir nas escolhas de pneus: “Portugal é sempre um evento agradável e estou ansioso por começar o primeiro rali de terra do ano. Tivemos três eventos muito diferentes para iniciar a época e três superfícies muito diferentes para enfrentar. Tal como nas rondas anteriores, vamos habituar-nos novamente aos novos pneus Pirelli em Portugal. Tudo correu bem no teste pré-evento, mas não teremos tantos pneus macios para usar durante o rali como nos anos anteriores, e isso pode afetar a forma como fazemos as nossas escolhas durante o fim-de-semana.”