WRC, Rali de Portugal, Elfyn Evans: “o Kalle foi muito forte, mereceu ganhar, nós temos de voltar a tentar” | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), 2º classificados

Elfyn, foi uma grande batalha este fim-de-semana com o Kalle. Deves estar orgulhoso da tua velocidade e desempenho?

“Não foi um mau fim-de-semana. Teria preferido que tivesse corrido um pouco diferente, mas inicialmente fiquei contente com o carro e com o que fizemos. Provavelmente ainda nos faltam os últimos poucos ‘por cento’ para nos levar de volta para onde queremos estar. Penso que um resultado forte era o que precisávamos depois de um mau começo de ano da nossa parte. Mas ainda há trabalho a fazer.”

Foi renhido. Houve algum momento em que talvez pensasses que o rali estava ganho ou perdido, ou que talvez tivesses sido demasiado cauteloso?

“Não particularmente, qualquer segundo que se dê é uma oportunidade perdida e houve alguns durante o fim-de-semana. No fim, o Kalle foi muito forte e a sua velocidade permitiu-lhe ganhar, e ele mereceu ganhar. Temos de voltar a tentar na próxima vez.”

Sobes ao 5º lugar no campeonato. Isso deve dar-te algo em que te possas sustentar para o futuro?

“É definitivamente um bom passo. Foi o primeiro rali de terra com o novo carro e penso que a equipa mostrou que temos uma boa base. O carro foi bastante rápido e fiável e permitiu-nos lutar até ao fim sem problemas.”

Como está a tua confiança neste momento?

“Precisava mesmo de um resultado forte aqui, para começar a construir alguns pontos e para começar a ganhar algum impulso. Não estou totalmente satisfeito com o fim-de-semana, mas é uma boa base para o futuro.”