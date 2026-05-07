WRC, Rali de Portugal, Elfyn Evans: “Não concordo com o rumo que está a ser tomado”
Elfyn Evans chega ao Rally de Portugal na liderança do campeonato e enfrenta nos próximos dias um dos maiores desafios da temporada. Evans está focado nas lutas do campeonato, mas foi desafiado pelo AutoSport a olhar para o futuro, com foco na nova regulamentação.
Evans deixou de forma clara que não concorda com o rumo escolhido, argumentando que o espetáculo vai perder. Evans defende que era possível juntar espetáculo e custos controlados, mas vai esperar para ver o que a nova era traz:
“Acho que já deixei claro que não concordo com o rumo que está a ser tomado. Acho que este é o pináculo do desporto e deveria ser um espetáculo. Frustrante, com certeza. Para o piloto, mas também para os espetadores. Ter estes carros potentes e com um visual incrível é muito importante. Se os custos forem controlados, é ainda possível manter um nível de desempenho relativamente elevado. Portanto, para mim, esta não seria a direção ideal, mas vamos esperar para ver.
Espero que funcione, porque, claro, também precisamos de mais carros, isso é verdade. Mas continuo a achar que este é o Campeonato do Mundo de Ralis e precisa de ser o topo. E, claro, precisamos de tentar abrir mais oportunidades, especialmente para os pilotos mais jovens”.
Evans tem visto o título de WRC escapar-lhe por entre os dedos, sendo cinco vezes vice-campeão. O piloto reconheceu que não tem sido o melhor arranque de temporada, mas que a boa posição no campeonato dá confiança:
“É claro que o objetivo é ser sempre melhor do que no ano anterior, procurar sempre melhorias, mas quem sabe como as coisas vão acabar. Não foi o melhor arranque de campeonato, mas ainda estamos numa posição razoável, por isso está tudo bem, e isso dá-nos confiança”.
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