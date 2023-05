WRC, Rali de Portugal: Elfyn Evans foi o mais rápido no shakedown | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foi o mais rápido no shakedown do Rali de Portugal, com o registo da sua segunda passagem na especial de Baltar, em que o muito público foi a nota dominante da manhã. Curiosamente, dentro de 24 horas quando se estiverem a realizar os primeiros troços a ‘sério’ do Rali de Portugal, se o galês voltar a conseguir uma posição como esta será um feito incrível, já que amanhã a abrir a estrada durante todo o dia as suas dificuldades serão mais do que muitas. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) ficou apenas a 0.1s, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) logo a seguir a 0.4s.

Seguiram-se Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1), Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) num momento em que é apenas um pequeno aperitivo para as equipas poderem verificar se está tudo OK com os seus carros, sendo os registos obtidos meramente ‘ilustrativos’ pois pouco o nada dizem do que aí vem. Para o público, sim, é sempre interessante poder ver os carros, e esta foi a primeira oportunidade destes quatro dias que temos pela frente.

