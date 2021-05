WRC, Rali de Portugal, Elfyn Evans: “Fazer o melhor que pudermos” | AutoSport

Depois do problema de suspensão de Ott Tanak, Elfyn Evans viu-se de repente numa posição a que já não contava chegar, mas com o ‘ataque’ de Dani Sordo na super especial do Porto, Elfyn Evans tem agora de reagir e com cinco troços difíceis pela frente, tem de segurar 10.7s de avanço. O espanhol vai dar tudo, Evans tem que arriscar: “foi um dia complicado ontem, e agora como é lógico vamos tentar manter a liderança. Não se sabe o que pode acontecer, teremos de nos manter concentrados e fazer o melhor que pudermos”, disse.