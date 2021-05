WRC, Rali de Portugal, DGS: “existem condições para a viabilização”

É na última das 10 páginas do parecer técnico da DGS que o AutoSport teve acesso que estão as palavras mágicas que muitos milhares de adeptos estavam à espera de ouvir ou ler: “a Comissão Técnica para os Eventos de Massas COVID-19 considera que existem condições para a viabilização da Prova Desportiva “Vodafone Rally de Portugal – WRC 2021”.

Quem o revelou inicialmente foi o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde Lacerda Sales, hoje em Fafe: o Rali de Portugal vai ter público.

E agora já olhámos para a confirmação oficial. O parecer é positivo, mas há muita coisa a cumprir por parte do ACP para levar a cabo a sua prova.

Num extenso documento de 10 páginas a que o Autosport teve acesso, a DGS assume que o “Vodafone Rally de Portugal é um evento desportivo de reconhecido impacto, inevitavelmente acompanhado de um número significativo de adeptos que, não obstante as restrições, estarão dispostos a correr riscos de saúde e legais para poder assistir ao evento” lê-se no documento, cheio de nuances técnicas e normativas que exploraremos mais para a frente.

Mas o que se segue, é importante: “no melhor interesse da Saúde Pública, aplicando o Princípio da Precaução, considera-se fulcral o estabelecimento de medidas de saúde pública que diminuam os riscos inerentes à inevitável presença de público.

A Organização deve sensibilizar a população para o risco que a presença de público configura no contexto atual. Assim, deve ser assegurada a articulação com as forças de segurança territorialmente competentes para que seja realizado o necessário controlo de aproximação de público às zonas limítrofes da competição desportiva. A Organização deve encetar todos os esforços para evitar e dissuadir a presença de público, de forma não controlada. O Plano de Atividade e Contingência submetido apresenta medidas mitigadoras do risco, considerando zonas específicas para acesso ao público, controladas por membros da Organização e forças de segurança. Recomenda-se uma forte comunicação de risco dirigida por canais próprios aos adeptos da modalidade, garantindo que as informações relativas às condições de acesso e permanência aos espaços serão amplamente divulgadas e conhecidas pelos destinatários previamente à realização do evento”, lê-se no documento.

Numa primeira leitura na diagonal não descortinámos referências ao número de espectadores autorizado, mas como é lógico, quase certamente haverá condicionantes no que a esse aspeto diz respeito.

Nas conclusões do seu documento, a DGS refere: “Cabe à DGS a emissão de normas e orientações em matéria de Saúde Pública, com o objetivo, no atual contexto epidemiológico, de informar as entidades para que estas implementem medidas efetivas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2, cabendo exclusivamente às entidades organizadoras de competições desportivas a total responsabilidade pelo cumprimento estrito das recomendações emanadas pela DGS, bem como pelas regras de segurança assumidas.

De acordo com a garantia dada pela Organização e demais intervenientes, nomeadamente das entidades de saúde e segurança envolvidas no evento, bem como do escrupuloso cumprimento de todas as medidas previstas nos documentos enviados e aquelas que ficam elencadas neste Parecer Técnico, a Comissão Técnica para os Eventos de Massas COVID-19 considera que existem condições para a viabilização da Prova Desportiva “Vodafone Rally de Portugal – WRC 2021”. Era isto que queríamos ler ou ouvir. Os pormenores ficam para depois…