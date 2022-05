WRC, Rali de Portugal: desde que voltou ao Norte, nunca mais o vencedor foi o mesmo… | AutoSport

Já se sabe, o Rali de Portugal quase de certeza vai ter vários protagonistas na luta pela vitória, entre eles os maiores pesos-pesados da disciplina, como é o caso de Sébastien Loeb (navegado por Isabelle Galmiche, em Ford Puma Rally 1) e Sébastien Ogier (acompanhado por Benjamin Veillas, em Toyota GR Yaris Rally 1) que escolheram a prova portuguesa no seu calendário de participações pontuais, para regressar ao WRC.

Em conjunto, os dois franceses registam sete triunfos na prova portuguesa (dois de Loeb e cinco de Ogier), currículo mais do que suficiente para que possam ser apontados como favoritos ao triunfo, mas há muitos mais candidatos: Kalle Rovanperä/Jonne Haltunnen – atuais líderes do Campeonato de Pilotos e Navegadores, após a vitória em dois dos três ralis já disputados (Suécia e Croácia) – e Elfyn Evans/Scott Martin, a dupla vencedora da edição do ano passado do Vodafone Rally de Portugal, mas que esta época ainda anseia por um bom resultado.

Expetativas elevadas tem também a equipa Hyundai Shell Mobis WRT, até pelo valor da sua tripla de pilotos que alinhará no Hyundai i20 N Rally 1: Thierry Neuville/Martjin Wydaeghe, Ott Tänak/Martin Järveoja (Campeões do Mundo em 2019) e a dupla Dani Sordo/Candido Carrera. qualquer deles pode vencer.

Do lado da M-Sport Ford WRT, para além de Loeb/Galmiche, também Craig Breen/Paul Nagle poderão ter uma palavra a dizer na discussão das primeiras posições, algo que os colegas de equipa nem tanto.

O mais curioso deste lote de candidatos é saber se algum deles termina com uma sequência que já dura desde 2015: desde que o Rali de Portugal voltou ao Norte, nunca mais o vencedor do Rali de Portugal foi o mesmo de uma edição para a outra…

2021 Elfyn Evans/Scott Martin Toyota yaris WRC

2019 Ott Tänak – Martin Järveoja Toyota yaris WRC

2018 Thierry Neuville – Nicolas Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC

2017 Sébastien Ogier – Julien Ingrassia Ford Fiesta WRC ’17

2016 Kris Meeke – Paul Nagle Citroën DS3 WRC

2015 Jari-Matti Latvala – Mikka Anttilla Volkswagen Polo R WRC