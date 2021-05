WRC, Rali de Portugal, Dani Sordo vai lutar pela vitória | AutoSport

Dani Sordo vai tentar vencer o Rali de Portugal. Depois de ter recuperado com alguma surpresa 5.7s a Elfyn Evans na super especial do Porto, o espanhol é agora o único piloto Hyundai capaz de assegurar muitos pontos para a equipa: “Penso que temos uma verdadeira oportunidade de vencer este rali, estamos apenas a 10s. Ele (Evans) foi um pouco mais rápido do que eu, mas os troços de amanhã (hoje) têm um perfil diferente, especialmente com o novo troço, que é realmente difícil. Atacaremos tanto quanto possível e veremos o que acontece”, disse Sordo.