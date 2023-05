WRC, Rali de Portugal, Dani Sordo: “O Craig (Breen) esteve comigo durante todo o rali e levou-me aos limites…” | AutoSport

Se há uma prova que Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) podem vencer com mais facilidade é o Rali de Portugal, mas até agora continua sem acontecer, apesar de ser aqui que o espanhol tem regularmente, das melhores prestações. Ainda não foi desta, talvez para o ano, mas neste rali, Kalle Rovanpera esteve perfeitamente imbatível: “Estou muito contente por conseguir o pódio, mas em particular a nossa prestação de sábado foi muito satisfatória para nós. De manhã não estávamos muito bem, mas à tarde encontrámos o nosso ritmo e foi a melhor sensação. Isto é para ti, Craig. Penso que conduzimos muito bem, por isso tenho de lhe agradecer. Ele esteve comigo durante todo o rali e levou-me aos limites. Quero dar este pódio à mãe e ao pai dele, porque lhes prometi que usaria este capacete por ele. Muito obrigado a eles. Os adeptos têm sido fantásticos, como sempre, aqui em Portugal, sente-se o seu apoio no carro. Lembro-me de ter telefonado ao Craig depois da Suécia e de lhe ter dito que ele era muito rápido e ele disse: “Raios, agora tens a pressão! Bem, Craig, estou de volta”.