WRC, Rali de Portugal, Cyril Abiteboul: “tivemos três carros a competir entre os cinco primeiros…” | AutoSport

A Hyundai Motorsport garantiu o seu segundo duplo pódio da temporada num dramático último dia do Rali de Portugal, com Thierry Neuville a atrasar-se com problemas mecânicos no seu Hyundai. Dani Sordo/Cándido Carrera e Esapekka Lappi/Janne Ferm garantiram o segundo e terceiro lugares para a Hyundai Shell Mobis World Rally Team com uma corrida limpa nas últimas especiais, igualando o melhor resultado da equipa em 2023. Infelizmente, Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe perderam a esperança de subir ao pódio devido a um problema no turbo do seu Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.

Para o Chefe de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “Estamos contentes por finalmente chegarmos ao fim deste rali, que foi certamente difícil. Portugal voltou a oferecer muito drama e vários desafios. Durante grande parte do fim-de-semana, tivemos três carros a competir entre os cinco primeiros, o que foi bom, pois sabemos que aqui pode sempre acontecer alguma coisa. Infelizmente, desta feita, aconteceu com o Thierry, que perdeu pontos preciosos devido a problemas de fiabilidade, e isso tem de ser investigado mais aprofundadamente. Por outro lado, foi uma oportunidade para o Dani e o Esapekka brilharem e eles não desiludiram. Estou muito contente por o Dani ter conseguido a segunda posição num rali de que gosta, perante fãs que o adoram tanto como nós. Foi mais uma demonstração da capacidade de Esapekka na gravilha; ele está lenta, mas seguramente a cimentar a sua posição na família Hyundai Motorsport.”