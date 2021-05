WRC, Rali de Portugal: Condicionamentos ao trânsito na Foz do Porto | AutoSport

Para garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos, tornou-se necessário proceder a alguns condicionamentos de trânsito e estacionamento, que ao longo das próximas duas semanas vão sendo gradualmente intensificados, refere a Câmara Municipal do Porto, através da Ágora Cultura e Desporto do Porto, Empresa Municipal do Porto: “A partir das 00 horas do dia 10 de maio, já não vai ser possível estacionar na Avenida de D. Carlos I, em ambos os lados, no troço compreendido entre a Rua do Coronel Raúl Peres e a Rua de Dom Luís Filipe; na Rua de Dom Luís Filipe; e na Esplanada do Castelo, exceto no arruamento norte.

Também a circulação automóvel vai conhecer restrições nestas artérias, com corte de via ao trânsito, entre as 21 horas do dia 10 às 20 horas do dia 16 de maio, em toda a extensão da Av. de D. Carlos I e da Rua de D. Luís Filipe, e ainda na Esplanada do Castelo, no troço compreendido entre a Rua do Passeio Alegre e a Av. de D. Carlos I. Restrições estas que voltam a replicar-se entre os dias 23 e 27 de maio, para as desmontagens.

No dia da prova, 22 de maio, entre o Jardim do Calém e o Castelo do Queijo, haverá corte total na circulação automóvel, abrangendo, por isso, toda a extensão da Avenida de Dom Carlos I, a Rua do Passeio Alegre, a Esplanada do Castelo, a Rua do Coronel Raúl Peres, a Rua da Senhora da Luz; mas também a Avenida de Montevideu e a Avenida do Brasil, no troço compreendido entre a Avenida de Montevideu e a Rua da Agra. Sem esquecer, ainda, um vasto conjunto de artérias na zona da Foz Velha.

Para melhor compreensão de todos os condicionamentos ao trânsito e estacionamento, respetivas dias e horários, sugerimos a consulta deste documento – CLIQUE AQUI