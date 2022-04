WRC, Rali de Portugal com recorde de inscritos | AutoSport

A primeira vitória do Vodafone Rally de Portugal já foi conseguida. 100 equipas de 25 nacionalidades vão disputar a 55ª edição da prova, o maior número de sempre desde que o Rali de Portugal regressou ao WRC em 2007, e apenas a sétima prova desde esse mesmo ano, a ter uma centena ou mais de participantes, isto caso todos arranquem para a prova.

Rali da Córsega 2015, 123 à partida, Finlândia 2011, 118 à partida, Nova Zelândia 2007, 112 à partida, Nova Zelândia 2008, 111 à partida, Grã-Bretanha 2007, 108 à partida, Alemanha 2007, 102 à partida, Rali de Portugal 2022, 100 inscritos.

Como se percebe, há vários anos que o WRC não tem 100 inscritos. O Rali de Portugal de 2015 chegou perto: 94 concorrentes à partida.

Como se percebe, a quarta prova do Campeonato do Mundo de Ralis de 2022 é o evento que registou maior número de inscrições: 100. São números que confirmam o prestígio da jornada portuguesa do WRC, mas também a qualidade organizativa da prova do ACP.

Aos 12 carros Rally1 juntam-se as melhores máquinas das restantes categorias em prova.

Num ano em que se comemora as 50 edições do Campeonato do Mundo de Ralis, o Vodafone Rally de Portugal apresenta uma lista de inscritos de luxo.