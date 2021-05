WRC: Rali de Portugal com ‘casa cheia’: 81 inscritos

Já é conhecida a lista de inscritos do Rali de Portugal, e é a maior até aqui este ano, 81 inscritos. Depois de terem marcado presença 79 concorrentes no Rali de Monte Carlo, 55 no Rali do Ártico, 65 no Rali da Croácia, agora 81 em Portugal.

Marcam presença os 10 WRC do ‘costume’. Já se sabia, Adrien Fourmaux volta a ‘atirar’ com Teemu Suninen para o WRC2. Dani Sordo corre no terceiro Hyundai.

E há boas surpresas na restante lista. Por exemplo Martin Prokop regressa ao Rali de Portugal (Ford Fiesta Rally2), Oliver Solberg (Hyundai NG i20 R5) regressa a Portugal, Chris Ingram (Skoda Fabia Rally2) igualmente, agora no WRC. André Villas Boas (Citroën C3 Rally2) vai-se estrear no Rali de Portugal, isto claro, para além dos habituais concorrentes do WRC2 e WRC3.