WRC: Rali de Portugal com 2 passagens em Mortágua, Paredes e Cabeceiras, regressa Montim | AutoSport

Com a publicação do Rally Guide 1 ficaram a saber mais algumas informações do Vodafone Rally de Portugal, que terá em 2024 a sua 57ª. A prova do Automóvel Club de Portugal decorre entre 9 e 12 de maio no norte e centro do País, e terá algumas alterações em termos de percurso, face a 2023.

A prova terá 22 troços e 335,26km, face aos 19 e 325,35 Km de 2023. Depois do tradicional shakedown em Baltar, a partida volta a ser dada em Coimbra e o primeiro dia acaba com uma super especial na Figueira da Foz. Tal como em 2023. Contudo, este ano o itinerário contempla dupla passagem pelos troços de Mortágua, Paredes e Cabeceiras de Basto. Também Montim regressa com dupla passagem.

Resta saber como fica no itinerário o troço de Mortágua, deverá realizar-se após Lousã, Góis e Arganil, todos com duas passagens. Resta esperar pela divulgação do itinerário.