WRC, Rali de Portugal, Carlos Barbosa: “estou radiante com o público” | AutoSport

Quem olhar para o que era o Rali de Portugal há cinco décadas, e vir agora vai achar que não estamos no mesmo País. Errado! O público foi no Rali de Portugal foi vezes demais um enorme problema e hoje em dia é uma das razões do sucesso do rali: “estou radiante com o público, foi excecional, penso que está finalmente educado e percebe que a mínima coisa podemos perder a prova no Campeonato do Mundo, e portanto estou muito contente com o público, também dado o excelente trabalho da GNR, e dos Marshalls, nós não tivemos problemas absolutamente nenhuns”, disse Carlos Barbosa, Presidente do ACP.

A forma como o público se comporta no Mundial de Ralis continua a espelhar bem o estilo de povo dos países que têm atualmente uma prova no Mundial de Ralis, há enormes diferenças de comportamento entre o público latino, o nórdico, germânico ou sul-americano, não é novidade para ninguém que os ralis do Sul da Europa sempre foram bem mais problemáticos que os nórdicos ou alemães, e o que se via em Portugal, especialmente no início dos anos 80 era uma espécie

de histeria coletiva. Hoje em dia, a GNR limita-se a estar lá, porque as pessoas interiorizaram a mensagem, salvo raríssimas exceções, as pessoas sabem o que podem ou não fazer, os cuidados a ter, e o público português merece um grande obrigado de todos os quadrantes, para além deste, público, do Presidente do ACP.