WRC, Rali de Portugal: Bernardo Fernandes é o engenheiro de Gus Greensmith | AutoSport

Em 2017 era o ‘anjo da guarda’ de Sébastien Ogier, na M-Sport, em 2019 foi o responsável pelo projeto Ford Fiesta MKII R5. Hoje em dia continua na M-Sport. Começou como aprendiz de mecânico em motos de estrada, demorou uma década a chegar ao WRC, onde ainda está.

Foi para a M-Sport desde 2014, isto depois de ter passado pela ASM Team em 2009, onde deu os primeiros passos no desporto motorizado. Na altura analisava trajetórias, e depressa passou a ajudar os mecânicos na manutenção do Ferrari 430 GT2 da equipa. No ano seguinte foi para os ralis, mais concretamente para a ARC Sport, onde esteve até 2013. Aí, começou verdadeiramente o trabalho que a sua licenciatura de ‘Motorsport Engineering’ lhe permitia, e lidou com as afinações de um dos carros da equipa, um Citroen DS3 R3T, estreando-se esse ano no Rali de Portugal. Mas não só, pois a ARC passou a preparar cada vez mais carros e Bernardo Fernandes ampliou o espectro do seu trabalho na equipa.

Em 2014 rumou à M-Sport, em 2016 era Engenheiro do carro de Ott Tanak, mas em 2017 teve nos ombros uma grande responsabilidade, Sébastien Ogier

Em 2019, Malcolm Wilson depositou nele confiança para outra tarefa, ainda mais difícil, liderar a equipa envolvida no projeto do novo R5.

Agora é a vez de ser engenheiro de Gus Greensmith. Aos 31 anos, Bernardo Fernandes é um engenheiro mecânico feliz. Trabalha como “freelancer”, na equipa inglesa M-Sport, há oito anos. Viveu em Dovenby Hall, mas o nascimento do primeiro filho e as contingências da pandemia fizeram-no regressar ao Estoril, onde nasceu.

A ligação em Inglaterra é grande, a começar pela formação académica, mas como a teoria não era suficiente para o fazer crescer no meio, esteve uns tempos em Aguiar da Beira, na equipa ARC Sport, esse viveiro de grandes engenheiros, basta lembrarmo-nos que Rui Francisco Soares está na Toyota Gazoo Racing e é engenheiro de Elfyn Evans.

Quanto a Bernardo Fernandes, foi a experiência adquirida no campeonato português de ralis que depois acabou por permitir uma entrada na M-Sport: “Tem que se trabalhar muito para chegar onde cheguei”, diz Bernardo Fernandes, “mas felizmente há cada vez mais cursos em Portugal que podem permitir aos jovens evoluírem nesta área. O mercado nacional é pequeno e, por isso, é natural que muitos tentem agarrar as oportunidades que surgem além-fronteiras. E quando isso acontece, com dedicação e empenho, é possível mostrar como somos capazes”, concluiu.