WRC, Rali de Portugal: Arganil recebe reagrupamento na 6ª Feira | AutoSport

Na sexta-Feira, dia 20 de maio, segundo dia de prova, se não tiver a possibilidade de ver os troços que se desenrolam de manhã e à tarde nas Serras do Açor e Lousã, pode sempre ir espreitar os carros a Arganil, pois apesar de não haver assistência, há um reagrupamento de 30 minutos entre as 10:43 e 11:13, seguindo-se uma zona de zona de mudança de pneus às 11:28. Estes horários são, obviamente, para os primeiros, pelo que durante um bom bocado vai haver sempre carros a chegar e a sair.

Tudo se passa no Parque Verde Urbano do sub Paço, na Rua Marinha Afonso, com os pilotos a trabalhar nos carros do lado de lá da Ribeira de Folques.