WRC, Rali de Portugal apresentado: muitas novidades

Foi hoje apresentado o Rali de Portugal 2026 e, tal como se esperava, a versão que circulou na semana passada não era a final. Há alterações relevantes face ao que foi dado por muitos como o percurso final do Rali de Portugal.

Segundo revelou o ACP há pouco, foram feitas algumas atualizações no percurso face ao ano anterior, a começar logo pelo Shakedown, que é na quarta-feira à tarde, ao invés de, como habitualmente, na quinta-feira de manhã.

O local é o mesmo, em Paredes/Baltar, na quarta-feira, 6 de maio.

No dia seguinte, quinta-feira, 7 de maio, a Cerimónia de Partida realiza-se em Coimbra a seguir ao almoço, com as equipas a rumar às especiais de classificação de Águeda/Sever e Sever/Albergaria, fechando o dia com a super especial da Figueira da Foz. A caravana pernoita na Figueira da Foz e, na sexta-feira, 8 de maio, temos as habituais especiais de classificação de Mortágua, Arganil, Góis e Lousã, que apesar de se denominar Lousã, é nada mais nada menos que a antiga especial de classificação da Candosa.

Este ano, uma particularidade importante: as especiais de classificação de Arganil e Góis são em sentido inverso ao habitual. A Lousã/Candosa é nova neste formato de Rali de Portugal e, ao invés do que tinha sido divulgado na semana passada, Mortágua terá duas passagens e Góis apenas uma, em virtude das exigências de “horário contido” da FIA.

No sábado, 9 de maio, dupla passagem por quatro especiais de classificação: Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Amarante e Paredes, com o dia a terminar com a super especial de Lousada.

No domingo, dia 10 de maio, dupla passagem por Vieira do Minho e Fafe, com a Power Stage novamente em Fafe, sendo que o pódio final é, desta feita, em Fafe, e não como habitualmente em Matosinhos.

Resumindo, o Rali de Portugal tem 23 especiais de classificação, menos uma do que em 2025. A novidade é a Lousã/Candosa, Arganil e Góis ao ‘contrário’, com Góis a ter apenas uma passagem e Mortágua, duas. Das ligeiras mudanças de percurso das especiais de classificação, falaremos mais tarde. Mais informação quando possível.