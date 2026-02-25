WRC, Rali de Portugal apresentado: muitas novidades
Foi hoje apresentado o Rali de Portugal 2026 e, tal como se esperava, a versão que circulou na semana passada não era a final. Há alterações relevantes face ao que foi dado por muitos como o percurso final do Rali de Portugal.
Segundo revelou o ACP há pouco, foram feitas algumas atualizações no percurso face ao ano anterior, a começar logo pelo Shakedown, que é na quarta-feira à tarde, ao invés de, como habitualmente, na quinta-feira de manhã.
O local é o mesmo, em Paredes/Baltar, na quarta-feira, 6 de maio.
No dia seguinte, quinta-feira, 7 de maio, a Cerimónia de Partida realiza-se em Coimbra a seguir ao almoço, com as equipas a rumar às especiais de classificação de Águeda/Sever e Sever/Albergaria, fechando o dia com a super especial da Figueira da Foz. A caravana pernoita na Figueira da Foz e, na sexta-feira, 8 de maio, temos as habituais especiais de classificação de Mortágua, Arganil, Góis e Lousã, que apesar de se denominar Lousã, é nada mais nada menos que a antiga especial de classificação da Candosa.
Este ano, uma particularidade importante: as especiais de classificação de Arganil e Góis são em sentido inverso ao habitual. A Lousã/Candosa é nova neste formato de Rali de Portugal e, ao invés do que tinha sido divulgado na semana passada, Mortágua terá duas passagens e Góis apenas uma, em virtude das exigências de “horário contido” da FIA.
No sábado, 9 de maio, dupla passagem por quatro especiais de classificação: Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Amarante e Paredes, com o dia a terminar com a super especial de Lousada.
No domingo, dia 10 de maio, dupla passagem por Vieira do Minho e Fafe, com a Power Stage novamente em Fafe, sendo que o pódio final é, desta feita, em Fafe, e não como habitualmente em Matosinhos.
Resumindo, o Rali de Portugal tem 23 especiais de classificação, menos uma do que em 2025. A novidade é a Lousã/Candosa, Arganil e Góis ao ‘contrário’, com Góis a ter apenas uma passagem e Mortágua, duas. Das ligeiras mudanças de percurso das especiais de classificação, falaremos mais tarde. Mais informação quando possível.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV WRC Rally da Suécia 2026 – Highlights16 Fevereiro 2026 08:36
-
AutoSport TV WRC, Rali da Suécia: Highlights Dia 315 Fevereiro 2026 09:24