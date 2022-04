WRC, Rali de Portugal: animação extra no WRC2 e WRC3 | AutoSport

Para além da categoria principal, o Vodafone Rally de Portugal é também pontuável para diversas competições paralelas que darão um cunho ainda mais emotivo à prova.

É o caso, por exemplo, do WRC2 (verdadeira antecâmara do WRC), onde pilotos das subcategorias Open, Junior, Masters procuram dar nas vistas, chamando a atenção das equipas oficiais do WRC.

Nesta categoria e naquele que é o pelotão mais compacto de competidores, destaque para a presença dos principais candidatos ao título – Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (atuais líderes do WRC2 e vencedores das duas primeiras provas), em Skoda Fabia R5 Evo, e Yohan Rossel/Valentin Sarreaud, em Citroën C3 R5, vencedores da última prova na Croácia.

Mas não faltam outros nomes de relevo, como Oliver Solberg/Elliott Edmondson, em Hyundai i20 N, Nikolay Gryazin/Kostantin Aleksandrov, em Skoda Fabia R5 Evo, ou mesmo Eric Camilli/Thibault Delahaye, em Citroën C3 R5, e Teemu Suninen/Mikko Markkula, em Hyundai i20 N Rally 2, pilotos que já tripularam WRCs oficiais e que aspiram ainda a poderem sentar-se num dos novos Rally 1 no futuro, caso consigam dar nas vistas no WRC2.