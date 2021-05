WRC, Rali de Portugal: A ‘maldição’ do #41 no Salto da Pedra Sentada | AutoSport

A dupla austríaca, Nikolaus Mayr-Melnhof/Poldi Welsersheimh (Ford Fiesta Rally2) nunca mais se vão esquecer da sua estreia no Rali de Portugal, já que capotaram violentamente em Góis, caindo bem para fora de estrada, uns ‘valentes’ metros abaixo do nível da estrada e voltaram a capotar em Fafe, num ‘filme’ já visto no passado, quando a Quentin Gilbert aconteceu exatamente a mesma coisa. O carter soltou-se com o embate na ‘aterragem’ do salto e catapultou o carro, que deu várias voltas até se imobilizar. Como muitos outros, já aprenderam que não se pode cair tão de ‘bico’ no Salto da Pedra Sentada.

O navegador foi levado para o hospital de Guimarães “por precaução”, pois saiu do carro pelos seus meios, não devendo ter, felizmente, nenhuma lesão grave. Depois do enorme susto que apanharam em Góis, outro em Fafe, onde já tinham estado o ano passado no Rally de Montelongo, a contar para o ERC.