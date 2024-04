WRC Rali de Portugal, a história de todas as edições: 1967-2023

Recorde o essencial que se passou em TODAS as edições do Rali de Portugal desde 1967…

O Rali de Portugal vai agora para a sua 57ª edição, uma prova que ‘nasceu para o mundo’ em 1967, e muito depressa começou a atrair os melhores pilotos do mundo.

Troços que tinham tanto de beleza como de dificuldade, um País pequeno com imensa diversidade para a prática dos ralis, depressa isso se ficou a saber pelos quatro cantos do mundo.

Um rali que tinha como patrocinador a transportadora aérea nacional, a TAP dava o ‘naming’ a um vento que ‘apresentou’ Sintra, Arganil e Cabreira, aos olhos do mundo.

O Rali de Portugal nasceu como Rallye da TAP, uma prova organizada pelo Grupo Cultural e Desportivo da companhia aérea portuguesa, que depressa se tornou num grande evento internacional, começando a atrair os melhores pilotos da Europa.

Com Alfredo César Torres como Homem do Leme, o rali ganhava relevância a cada ano que passava. Entre 1973 e 1979 o Rali de Portugal afirmou-se fortemente no panorama internacional, mas anos depois viria a tornar-se vítima do seu próprio sucesso.

Integrada no Campeonato Mundial de Ralis desde 1973, foi entre 1980 e 1986 que o Rali de Portugal viveu o seu período mais emocionante da história, que culminou com o fatídico ano de 1986.

Há muito a viver uma paixão que não tinha paralelo em qualquer outro País, o público português, que tanto tinha contribuído para o sucesso da prova, foi um elemento decisivo para um grande ponto de viragem na história do Mundial de Ralis.

Os carros eram cada vez mais rápidos, e as estradas eram cada vez ‘mais estreitas’ com tanto público a ladeá-las. O perigo era cada vez maior e a Lei de Murphy aplicou-se.

Claro que com as tragédias de Portugal e da Córsega, o Mundial de Ralis mudou muito e uma palavra que se ouvia pouco na altura, passou para o topo das preocupações: segurança.

Muito mudou no Rali de Portugal a partir de 1987, os ralis foram-se reconstruindo com grande sucesso, mas o Rali de Portugal manteve os seus tempos áureos com provas fantásticas na década de 90.

Mas o Rali de Portugal perdeu o seu mentor em 1997, com a morte de César Torres, Portugal perdeu força na Federação Internacional, e quando chegou o momento de Países mais endinheirados e fortes começarem a olhar para o Mundial de Ralis, o nosso rali teve o azar de apanhar um ano de 2001 em que tudo aconteceu, desde uma tormenta incrível que levou até à queda de pontes e de ministros, e a prova ressentiu-se muito.

A federação internacional arranjou ali o pretexto ideal para colocar Portugal fora do Mundial de Ralis, e começou aí uma travessia do deserto de cinco anos.

Veio uma nova Comissão Organizadora, que logo começou a trabalhar no regresso, que se concretizou em 2007, mas agora no Sul do País, onde o Rali de Portugal nunca tinha estado.

Grandes troços, todas as condições para se fazerem excelentes provas, ainda hoje os pilotos mais antigos do Mundial falam dos troços algarvios, mas faltava um ingrediente fundamental: o público. Por isso, a FIA ‘sugeriu’ ao ACP que levasse a prova novamente para o Norte, mas com um ‘post it’: “tenham cuidado com a segurança”.

O Rali foi para o Norte em 2015, onde tem estado desde então, sempre com grande sucesso, quando o Promotor do WRC faz clips para ‘anunciar’ uma nova época do WRC, a maior parte das imagens são de Portugal e do entusiasmo do público.

O ACP tem cavalgado esse sucesso, gerindo bem a questão da segurança, as provas têm sido fortemente competitivas numa prova que continua a ser das melhores do Mundial de Ralis.

A história, essa, é rica como poucas e por isso vamos recordar o que se passou em todas as edições até aqui realizadas no Mundial de Ralis. É só seguir os links…

No futuro, iremos agregar a este mesmo artigo as ‘estórias’ de cada ano, para que os acontecimentos fiquem ligados aos respetivos anos.

1967 1º Rallye Internacional TAP – CLIQUE AQUI

1968 2º Rallye Internacional TAP – CLIQUE AQUI

1969 3º Rallye Internacional TAP – CLIQUE AQUI

1970 4º TAP Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

1971 5º TAP Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

1972 6º TAP Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

1973 7º TAP Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

1974 8º TAP Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

1975 9º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1976 10º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1977 11º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1978 12º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1979 13º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1980 14º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1981 15º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1982 16º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1983 17º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1984 18º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1985 19º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1986 20º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1987 21º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1988 22º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1989 23º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1990 24º Rallye de Portugal Vinho do Porto – CLIQUE AQUI

1991 25º Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

1992 26º Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

1993 27º Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

1994 28º TAP Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

1995 29º TAP Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

1996 30º TAP Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

1997 31º TAP Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

1998 32º TAP Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

1999 33º TAP Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

2000 34º TAP Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

2001 35º TAP Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

2002 36º TMN Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

2003 37º TMN Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

2004 38º TMN Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

2005 39º TMN Rallye de Portugal – CLIQUE AQUI

2006 40º PT-Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2007 41º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2008 42º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2009 43º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2010 44º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2011 45º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2012 46º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2013 47º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2014 48º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2015 49º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2016 50º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2017 51º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2018 52º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2019 53º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2021 54º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2022 55º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

2023 56º Vodafone Rally de Portugal – CLIQUE AQUI

NOTA: reporte por favor algum link quebrado