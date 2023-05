WRC, Rali de Portugal 2024 pode manter-se mais cedo em maio | AutoSport

Desde que regressou ao norte em 2015 nunca o Rali de Portugal se realizou tão cedo quanto este ano – já se sabe, para não ‘bater’ com os quatro concertos dos Coldplay em Coimbra, mas para já o ACP ainda não sabe se fica com uma data semelhante à deste ano ou ‘regressa’ um pouco mais à frente. Em 2015 a prova realizou-se de 21/24 de maio, em 2016 – 19/22 de maio, 2017 – 18/21 de maio, 2018, 17/20 de maio, em 2019 foi o ano em que se realizou mais tarde, quando o WRC regressou a Arganil, Góis e Lousã, entre 31 de maio e 2 de junho.

Em 2021 a prova regressou a 21-23 de maio, em 2022, 19-22 de maio e este ano, 2023 o ano em que dois mais cedo, 12-14 de maio e Carlos Barbosa admite que pode manter-se mais cedo: “ainda não sabemos que data poderemos ter para 2024, este ano por causa dos Coldplay, antecipamos por causa da super-especial e acabámos por não ter a super especial em Coimbra, mas não sei se voltará para a mesma data porque prefiro estar mais longe do GP do Mónaco de Fórmula 1, que tem ainda o GP Histórico antes, portanto preferimos estar mais afastados”, disse.