WRC: Rali de Portugal 2024 na TV

Para quem não tiver oportunidade seguir o Rali de Portugal na estrada, a RTP e a SportTV têm previstas transmissões em direto do Vodafone Rally de Portugal. Entre 9 e 12 de maio o Rally de Portugal vai ter uma ampla cobertura televisiva na RTP, que é a estação de televisão local oficial e transmitirá material para pré-visualização e reportagens durante os quatro dias. Estão programadas as seguintes transmissões em direto: quinta-feira, 09 de maio, transmissão da super especial da Figueira da Foz entre as 19h00 – 19h58 Figueira da Foz na RTP 1, no sábado, 11 de maio, entre as 19h00 – 19h58 a Super Especial Lousada na RTP 2 e no domingo, 12 de maio, entre as 8h30 e 9h30, Fafe 1 na RTP 1, e entre as 12h00 – 13h30 Fafe 2 (Power Stage) na RTP 1

Para além da RTP, as transmissões em direto das classificativas também poderão ser acompanhadas na Sport TV. Apesar da grelha só ser divulgada mais para a frente, pode contar com a transmissão via-feed da RallyTV, com locução em direto e presença de jornalistas na Exponor durante toda a prova, para todos os diretos dos troços.

