WRC, Rali de Monza, Sébastien Ogier: “Temos muitas surpresas pela frente para gerir”

Sébastien Ogier chega já esteve nesta posição várias vezes, na luta pelo título, mas normalmente não chega ao derradeiro rali 14 pontos atrás do líder. Costuma ser ao contrário. Será que ainda é capaz de chegar ao título? “Com certeza que acredito na minha oportunidade e, com certeza, vou fazer tudo para que isso aconteça. Mas a verdade é que eu preferia estar na posição de Elfyn (Evans) e ter os catorze pontos de vantagem. Infelizmente, as coisas não são assim, pelo que tenho de lidar com a situação. Mas, sabem, tendo um fim-de-semana tão complicado pela frente, penso que não vai ser fácil para ninguém. E não temos muito a perder devido a estarmos em segundo lugar no campeonato.

Claro que também há o título de Construtores, o que é importante e faremos o nosso melhor para garantir também esse título, se pudermos. Mas, como Elfyn disse, ambos estão ligados. Para mim, para mim, preciso de uma vitória este fim-de-semana e, se conseguir alcançá-la, será ótimo para a equipa. Portanto, sim, é um fim-de-semana importante, mas penso que estamos todos felizes por estar aqui e ter a oportunidade de terminar esta época especial” começou por dizer Ogier, que entende ser esta prova um desafio interessante, especialmente tendo em conta o contexto: neve, gelo, lama, chuva, nevoeiro: “Penso que a mistura de ambos (ndr, circuito, estradas do complexo e os troços de montanha) tornam um evento muito decente e um desafio muito interessante. Penso que, talvez algumas pessoas pensem que vamos para uma pista num um rali, é um pouco como sair das nossas raízes e não acham que vale realmente a pena. Mas a verdade é que com estas condições meteorológicas, é na verdade talvez mais difícil do que um rali normal. Portanto, penso que haverá condições meteorológicas muito diferentes este fim-de-semana. Mesmo aqui no circuito em Monza, muita lama, na montanha, provavelmente algumas zonas muito complicadas com algum nevoeiro. Temos visto que ambos os dias são complicados e com o tempo que é esperado, parece que haverá alguma nuvem para atravessar em alguns pontos, o que dificultará a tarefa. E também com a chuva, a neve talvez esperada, a escolha dos pneus não será fácil, por isso temos muitas surpresas à nossa frente, que teremos de gerir.