WRC, Rali de Monza: Sébastien Ogier está perto, mas nada tem garantido

Sébastien Ogier está apenas a três troços de se poder sagrar Campeão do Mundo de Ralis pela sétima vez. Lidera o Rali de Monza, num dia em que o líder do campeonato saiu de estrada, depois de ser surpreendido pelos níveis de aderência do piso, ao melhor estilo do que sucede muito no Rali de Monte Carlo. Evans andou a prova toda a controlar Ogier, tentando andar o mais perto possível do seu colega de equipa e quando estava apenas a 3.1s do segundo lugar de Sordo, numa especial que lhe estava a correr a contento, saiu de estrada a 40 Km/h com o carro a cair de traseira para um barranco a metro e meio da estrada, sem que houvesse qualquer hipótese de lá regressar. Foi, provavelmente o momento-chave, não da prova, mas do campeonato. Ogier tem agora uma excelente oportunidade de chegar ao seu sétimo título.

Num dia em que dois troços tiveram que ser cancelados, devido às más condições meteorológicas, Dani Sordo venceu a derradeira especial e vai para o último dia de prova 17.8s atrás de Ogier. O título não está fechado, Ogier precisa de garantir os pontos, mas o mais difícil está feito.

Ott Tänak é terceiro da geral, e ainda pode ser campeão, caso nova hecatombe sucedesse. O estónio não tem tido uma prova fácil, mas tem sido o pêndulo que vai ajudar a Hyundai a assegurar o título de construtores. Dani Sordo fez o seu trabalho na à frente, pois não tinha muito com que se preocupar, porque em teoria seriam Thierry Neuville e Ott Tanak os pontas de lança para oferecer pontos à Hyundai, mas com o abandono do belga, Sordo estava numa boa posição para assegurar parte dos pontos que a equipa precisa para se manter na frente da Toyota. Claro que tiveram sorte com o acidente de Evans, mas a prestação de Tanak tem sido marcada por muito pouco risco. Nesta altura da prova o mais provável é que os dois homens da Hyundai se preocupem com o título de Construtores o que via deixar Ogier bem mais descansado.

Do lado da M-Sport Ford, Esapekka Lappi começou o dia a um segundo do líder do rali, Dani Sordo, mas depressa o finlandês começou a andar para trás. Logo no primeiro troço do dia perdeu 15.1s. Foi-se distanciando da frente, terminou o dia em quarto, mas já sem grandes hipóteses de se chegar mais à frente. A aposta nos pneus que fez no dia de ontem foi boa, mas hoje não teve andamento, ainda por cima esqueceram-se do avisar que estava a nevar na PE11, só aí perdeu 34.0s e ficou atrás de quatro R5.

Kalle Rovanpera tem vindo a fazer um rali com alguns erros, é quinto a 31.9s de Lappi pelo que a sua posição dificilmente mudará.

Quem está a mostrar um grande andamento é Andreas Mikkelsen, sexto da geral e líder entre os R5, voltando a haver um WRC3 na frente dos melhor WRC2, que é Mads Ostberg, que é apenas nono atrás de Oliver Solberg e Jari Hutunen, tudo homens do WRC3.

Claro que Mads Østberg tem que se preocupar com o título do WRC2, e os homens do Wrc3 não o afetam, há que referir isso porque pesa nas prestações.

Para amanhã mais três troços, todos em Monza, e tal como no primeiro dia, muita coisa pode suceder, mas essa será uma fase do rali em que a maioria já vai querer é chegar ao fim, pelo que será menos provável a existência de tantos incidentes como no quinta e sexta feira.

1 Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota) 1h47m47.2s

2 Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) +17.8s

3 Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai) +22.1s

4 Esapekka Lappi/Janne Ferm (M-Sport Ford) +38.2s

5 Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota) +1m10.1s

6 Andreas Mikkelsen/Anders Jæger (Škoda) +3m20.6s

7 Oliver Solberg/Aaron Johnston (Škoda) +3m34.9s

8 Jari Huttunen/Mikko Lukka (Hyundai) +4m08.9s

9 Mads Østberg/Torstein Eriksen (Citroën) +4m39.0s

10 Emil Lindholm/Mikael Korhonen (Škoda) +5m06.6s