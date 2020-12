WRC, Rali de Monza: Sébastien Ogier é o primeiro líder

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) foi o mais rápido no troço de abertura do Rali de Monza, batendo Thierry Neuville (Hyindai) por meio segundo. Ott Tänak (Hyundai) foi terceiro na frente de Elfyn Evans (Toyota), prudentemente cauteloso nesta fase da prova. Entre os WRC, quem perdeu mais foi Teemu Suninen (Ford), que cedeu 6.4s. Pior fez Takamoto Katsuta (Toyota), que bateu.

Tal como referiu Ott Tänak, este foi um bom exemplo do que está para vir e especialmente para elfyn Evans vai ter que tomar decisões muito difíceis. Assegurar que não cai em armadilhas, vai significar que se arrisca a perder demasiado tempo, por outro lado, os restantes, sem muito a perder, podem arriscar mal, pois perder por perder, mais vale arriscar: “Suponho que isto nos dá alguma ideia do que está para vir. Amanhã vai ser um dia muito interessante”, disse Tanak.

Thierry Neuville concorda: “Não sabemos realmente o que esperar para os próximos dias. As condições da estrada são muito escorregadias, so saí largo um vez e perdi algum tempo.” Já Ogier diz ao que vem: “Preciso de ganhar, e tenho de dar tudo. Mas com estas condições, é preciso ter cabeça”.

Por fim, Evans fez o que se esperava: “Tudo bem, tive um pouco de cuidado e vamos ter de andar mais depressa do que isto durante o fim-de-semana. Era essencial evitar erros aqui pois há um longo caminho a percorrer”, disse.

Tempos Online – CLIQUE AQUI