WRC, Rali de Monza: Quais são os cenários do campeonato?

Agora, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) a ver de fora o título a poder escapar-lhe por entre as mãos, vamos tentar perceber quais são os cenários que temos pela frente…

Evans tem 111 pontos, Ogier, 97, Neuville 87 e Tanak, 83. Deixando para já a PowerStage de fora, porque Evans pode regressar amanhã e lutar pelos pontos da PowerStage, eis os cenários.

1 – Se Ogier for terceiro, fica com mais um ponto que Evans antes da PowerStage. Um segundo lugar significam 4 pontos a mais que Evans, e o triunfo tira toda e qualquer hipótese ao galês, independentemente da PowerStage.

2 – Thierry Neuville está 40 minutos atrasado. Não tem qualquer hipótese.

3 – Se Ott Tanak obtiver pontuação máxima, são 113 pontos, no máximo. Evans bastaria fazer três na PowerStage. Ogier bastaria ser segundo no rali para tirar todas as hipóteses a Tanak. A discussão de Ogier dava-se com Evans na PowerStage.

Como se percebe, ainda muita coisa pode suceder…