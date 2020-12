WRC, Rali de Monza, PS2: Neuville atrasa-se, Sordo na frente

Com as condições invernais a intensificarem-se, Dani sordo e Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a segunda especial da prova e passaram para a frente do rali com 4.6s de avanço para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC).

No que há luta pelo título diz respeito, Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foram quartos no troço e são terceiros da geral, 7.1s atrás do finlandês da Ford. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) são quintos classificados, num troço que já fez ‘vitimas’: Thierry Neuville cometeu um erro numa seção muito estreita do troço e perdeu mais de trinta segundos: “Eu não fui o primeiro a cometer um erro ali. Infelizmente, o carro escorregou e o motor não queria ligar, por isso perdi muito tempo”, disse.

