WRC, Rali de Monza, Penalizações mudam classificação: Cinco separados por 7.7s

Duas penalizações de 10 segundos para os líderes do rali, Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) tiveram consequências fortes na classificação do rali.

Apesar do espanhol da Hyundai ter mantido a dianteira, e 1.0s de avanço para Esapekka Lappi, Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), e

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) já só estão a 2.0s e 7.1s, respetivamente com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) seis décimos mais atrás.

Ou seja, as cinco equipas da frente separadas por apenas 7.7s. A razão das penalizações teve a ver com o não cumprimento de todo o percurso, mas como se percebe pelas imagens, que já vimos, tanto Sordo como Lappi batem nas barreiras das chicanes, depois de falharem a travagem e seguem em frente. De referir que ambos os pilotos travam forte para as barreiras, mas batem-lhes, deslocam-nas e seguem depois em frente. O CCD alega que deviam ter parado, voltado atrás e cumprido a chicane. Daí os 10 segundos…