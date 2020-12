WRC, Rali de Monza PE5: Toyota chega-se à frente

Confrontados com problemas no motor desde esta manhã, Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) já não saíram do parque de assistência, abandonando com graves problemas no motor do Fiesta. Não houve mudanças na frente, mas depois do triunfo de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) na PE4, agora foi a vez de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) vencerem o troço.

Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) foram sextos a 9.1s de Ogier, com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) a cederem mais meio segundo que o espanhol o que significa que na frente do rali o finlandês tem agora 2.8s de avanço para Sordo.

Por outro lado, Ogier está agora mais perto a 7.7s de Sordo quando já esteve quase a 20 segundos. Com quatro Toyota nos quatro primeiros lugares da especial Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) foram quintos e estão agora a três segundos exatos de Evans.

Há cinco equipas separadas por 19.6s com o dia que se espera para amanhã, está tudo em aberto no rali, como se percebe.

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) já ficou pelo caminho na sequência do toque que deu e dos problemas que daí decorreram. Título é agora uma miragem.

Tempos Online – CLIQUE AQUI